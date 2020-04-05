Жена Тарасова ответила подписчице, которая раскритиковала голый торс футболиста

Жена полузащитника казанского "Рубина" Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ответила на комментарий, оставленный под фото в ее Instagram.

Фото: Экспресс газета

- Happy 2 months, Eva. Радуй нас всех дальше своими маленькими, но такими важными успехами! Знаете, оказывается это так сложно – собрать всех в удачный кадр. На остальных фото Милаша плачет, что мы отобрали эти сандалии, которые никак не вписывались в формат, — говорит Костенко.



Под фотографией был оставлен комментарий: "у Дмитрия проблемы с одеждой? Очень-очень часто с голым торсом. Неприлично. Может, уже тогда и в трусах пусть нам себя показывает".



Анастасия не оставила этот вопрос без внимания: "Неприлично указывать людям, в чём им ходить в собственном доме", — ответила супруга Тарасова.



Анастасия Костенко это третья жена полузащитника. У пары есть две дочери.



Напомним, Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским клубом в феврале 2020 года. В официальных матчах полузащитник пока участия не принимал из-за травмы.