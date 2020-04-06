Специалист отметил, что он соблюдает условия самоизоляции.
- Уделяю много внимания спорту, также уделяю время на просмотр прошлых матчей "Локомотива" и других команд. Так просто на диване не лежу, обязательно нахожу для себя занятие.
Периодически созваниваюсь с игроками по телефону. У них есть тренировочная нагрузка, которую мы им дали. Сейчас они тренируются по нашей программе через день, - цитирует Семина "Р-Спорт".
Ранее РПЛ была приостановлена до 31 мая.
"Локомотив" после 22-х туров занимает вторую строчку таблицы.
Семин: со мной и с тренерским штабом никаких разговоров о понижении зарплаты не было
Источник: футболисты "Локо" отказываются идти на понижение зарплаты
Семин - о том, как он проводит время на самоизоляции: просто на диване не лежу
Рулевой "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как проходит его жизнь в условиях пандемии коронавируса.
Фото: Rusfootball.info
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