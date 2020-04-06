Минувшим летом игрок был куплен у "Барселоны" за 40 млн евро. Малком получил травму во второй игре за российскую команду и выбыл до весны.
Всего в текущем сезоне Малком сыграл в пяти матчах РПЛ, забил гол и сделал ассист.
- Играет ли Малком на 40 млн? Если брать сегодняшний курс, точно да (смеется). В "Зените" нет сейчас другого такого быстрого и креативного игрока.
Мы практически не видели игр Малкома, но по тому, что я видел, это очень сильный футболист, - приводит "СЭ" слова бывшего футболиста.
Александр Кержаков: играет ли Малком на 40 млн? Если брать сегодняшний курс, точно
Экс-футболист сборной России поделился мнением по поводу форварда "Зенита" Малкома.
Фото: РИА Новости
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