Испанские СМИ сообщали, что Смолов поехал в родную страну вопреки решению клуба.
Смолов улетел в Россию, испанские СМИ выставили его сумасбродом. А как на самом деле?
- Человек, который приезжает из-за границы, обязательно должен отсидеть две недели на карантине. Представьте, скоро коронавирус пойдёт на спад в Испании, начнутся тренировки. А Смолов будет две недели дома на карантине.
Не спорю, у Фёдора могли быть свои обстоятельства. Но, наверное, он всё же неправильно поступил, - приводит слова Черышева "Чемпионат".
В шести матчах Ла Лиги в текущем сезоне Смолов забил один гол. За испанскую команду россиянин играет на правах аренды до конца чемпионата.
Уткин: Смолов молодец. Совершенно все равно, соблюл он или нет правила клуба
Дмитрий Черышев: Смолов все же неправильно поступил
Тренер Дмитрий Черышев оценил поступок форварда "Сельты" Федора Смолова, который вернулся в Россию в разгар пандемии коронавируса.
Фото: "Сельта"
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