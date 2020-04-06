Об этом написал журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.
По информации источника, зарплата тренеров сборных России останется неизменной, несмотря на то, что специалисты вынуждены находиться на карантине.
Ранее стало известно, что ряд клубов РПЛ понизил зарплаты игрокам главных команд. На 40% уменьшили выплаты "Спартак" и "Динамо", на 50% - "Зенит".
Прежде также стало известно, что ФИФА намерена бессрочно продлить текущий сезон и сместить границы летнего трансферного окна.
Источник: РФС не намерен уменьшать зарплату тренерам сборных России
Российский футбольный союз не собирается понижать зарплату наставникам сборных.
Фото: Rusfootball.info
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