"Обнулился!" Комбаров подстригся налысо и передал эстафету другим футболистам (фото)

"Жду следующих. #Лысая голова, #Обнулился", — подписал фотографию Комбаров и передал вызов своему брату Кириллу, Антону Шунину из московского "Динамо", Роману Шишкину из "Спартака-2", своему одноклубнику Дмитрию Кабутову, а также баскетболисту подмосковных химок Алексею Шведу.
Ранее многие известные футболисты, например Эден Азар и Антони Марсьяль, подстриглись налысо, так как в настоящее время все игроки находятся на карантинном режиме.
После 22-х туров самарские "Крылья" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.
Российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
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