Широков: Ткаченко достаточно ловко манипулирует Уткиным, а тот выпускает контент. Возможно, Дзюбе это не понравилось

"Не думаю, что это прикольная тема. Да, Артем, может, высказал свое мнение чуть жестковато, но и Васе нужно продвигать свой канал. Сейчас на какой-то серьезной теме не заработать, приходится на каком-то хайпе, притом не на очень хорошем, выезжать.
Васе нужно себя как-то продвигать, он нигде на больших каналах не работает, а YouTube-канал должен как-то выживать. Вот он постоянно кого-то и задевает. Это его стиль общения.
Возможно, Артему что-то не понравилось, он в ответ высказал свою позицию. А то, что Вася общается с Германом, это думаю, все знают. И Герман достаточно ловко манипулирует им. Это нормальная ситуация. Это надо понимать и знать. Герман может что-то где-то вбросить, зная, что Вася зацепится за эти новости. Ему же надо контент выпускать. Вот он и говорит, что где-то слышал. Типа, не мое мнение, а ходят слухи. Поэтому не докопаешься", — цитирует Широкова "Чемпионат".
Напомним, Артём Дзюба в недавнем интервью Тине Канделаки назвал Василия Уткина деградировавшим журналистом, отметив, что Уткин комментирует на вокзале.
Также Дзюба назвал агента Германа Ткаченко олицетворением лицемера, заявив, что Василий Уткин делает для него вбросы.
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Экс-игрок сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал разногласия между Артёмом Дзюбой и Василием Уткиным.
Фото: РИА Новости
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