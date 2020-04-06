Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, руководство "армейцев" в последние дни не общалось с игроками на эту тему.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков.
Ранее стало известно, что на снижение зарплат пошли сразу в нескольких российских клубах: в "Зените", "Спартаке" и "Динамо".
В других клубах РПЛ также принимают меры в связи с тяжелой экономической ситуаций во время приостановки сезона.
Напомним, что чемпионат России по футболу находится на паузе до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
В ЦСКА не обсуждали вопрос снижения заработных плат игроков
В московском ЦСКА не обсуждали вопрос снижения зарплат футболистов.
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