"Тяжелее всех будет "Спартаку". Главные акционеры – бенефициары крупной нефтяной компании. Представь себе, когда ты что-то продавал за 100 рублей, а сейчас ты продаёшь тот же товар за 20 рублей. Твоя же прибыль несколько уменьшается.
Кому легче? "Зениту". Он все равно останется гегемоном, потому что это некий питерский бренд, некий клуб по интересам высокопоставленных людей, выходцев из этого города, которые не оставят свой любимый клуб на произвол судьбы", — цитирует Лепсая канал Анара Ибрагимова в Дзене.
После 22-х туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков.
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
В некоторых клубах РПЛ, в том числе в "Спартаке" и "Зените", были приняты решение о снижении заработных плат футболистов во время перерыва в чемпионате.
По актуальным данным в Российской Федерации зарегистрировано 6 343 случая заражения вирусом COVID-19. 47 человек погибло, 406 - выздоровело. Напомним, что распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.
Агент Лепсая - о кризисе в РПЛ: хуже всех будет "Спартаку". "Зениту" - легче
Футбольный агент Теймураз Лепсая рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на российские клубы.
Фото: РИА Новости
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