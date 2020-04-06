"Будет ли доигран сезон? Все на это надеются. Не только мы, но и вся футбольная Европа. Но для этого должен произойти коренной перелом в развитии пандемии, чтобы опасность распространения коронавируса была сведена к минимуму", — цитирует Медведева Sport24.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
Сегодня Медведев сообщил, что футболисты "Зенита" согласились на 50%-ное понижение заработной платы в связи с простоем в РПЛ.
Напомним, что матчи чемпионата России по футболу приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая заражения вирусом COVID-19. 47 человек погибло, 406 - выздоровело.
Медведев сообщил, при каком условии возобновится РПЛ
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, при каком условии чемпионат России будет возобновлен.
Фото: Коммерсантъ
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