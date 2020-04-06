РПЛ будет ежедневно обеспечивать обедами и ужинами персонал инфекционной больницы в Коммунарке и Челюстно-лицевого госпиталя ветеранов войн, который был оборудован для приема инфицированных коронавирусом пациентов.
"В это непростое время каждый из нас должен проявить социальную ответственность. Даже просто неукоснительное соблюдение режима самоизоляции – это уже большая помощь в борьбе с распространением коронавируса.
На нашей организации лежит дополнительная ответственность. Поэтому вместе с нашим генеральным партнером "Лигой Ставок" мы решили оказать помощь врачам, которые в эти дни работают на износ, чтобы наша жизнь как можно скорее нормализовалась", — цитирует президента РПЛ Сергея Прядкина официальный сайт лиги.
После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набравший 50 очков.
Напомним, что чемпионат России по футболу находится на паузе до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Все ведущие европейские футбольные турниры также приостановлены по той же причине.
По актуальным данным в нашей стране зарегистрировано 6 343 случая заражения вирусом COVID-19. 47 человек погибло, 406 - выздоровело. Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.
РПЛ будет доставлять питание врачам двух московских больниц, куда поступают инфицированные коронавирусом
Российская Премьер-лига поможет организовать питание врачей двух московских больниц.
Фото: premierliga.ru
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