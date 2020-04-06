РПЛ будет доставлять питание врачам двух московских больниц, куда поступают инфицированные коронавирусом

Российская Премьер-лига поможет организовать питание врачей двух московских больниц.
Фото: premierliga.ru
РПЛ будет ежедневно обеспечивать обедами и ужинами персонал инфекционной больницы в Коммунарке и Челюстно-лицевого госпиталя ветеранов войн, который был оборудован для приема инфицированных коронавирусом пациентов.

"В это непростое время каждый из нас должен проявить социальную ответственность. Даже просто неукоснительное соблюдение режима самоизоляции – это уже большая помощь в борьбе с распространением коронавируса.

На нашей организации лежит дополнительная ответственность. Поэтому вместе с нашим генеральным партнером "Лигой Ставок" мы решили оказать помощь врачам, которые в эти дни работают на износ, чтобы наша жизнь как можно скорее нормализовалась", — цитирует президента РПЛ Сергея Прядкина официальный сайт лиги.

После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набравший 50 очков.

Напомним, что чемпионат России по футболу находится на паузе до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Все ведущие европейские футбольные турниры также приостановлены по той же причине.

По актуальным данным в нашей стране зарегистрировано 6 343 случая заражения вирусом COVID-19. 47 человек погибло, 406 - выздоровело. Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: РПЛ Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Metaratings: "Локомотив" выслал игрокам вариант снижения зарплаты на 40% в апреле и мае
Евсеев рассказал, что скучает по Уфе и "Уфе"
РПЛ будет кормить московских врачей во время коронавируса
Команда Смолова "перебила" команду Зинченко в Counter-Strike
Титов - о сезоне в РПЛ: однозначно надо доигрывать, пусть даже летом
Оздоев усомнился в режиме самоизоляции в Санкт-Петербурге 6
Кабелла поучаствовал в челлендже от Роналду (видео)
Руководство "Локомотива" пошло на снижение заработных плат
Источник: большинство футболистов "Крыльев" пошли на 40-процентное снижение зарплаты в апреле и мае
Арустамян: футбол точно не будет таким, как раньше
Колосков предположил, что День Победы будет отпразднован как положено, несмотря на коронавирус 2
РПЛ будет доставлять питание врачам двух московских больниц, куда поступают инфицированные коронавирусом
Президент УЕФА Чеферин: уверен, что лиги доиграют. Если нет, то уместно объявить чемпионов
"Удивляет готовность некоторых людей играть со мной в слова". Уткин - о Дзюбе и Канделаки 5
Червиченко: в Виго у Смолова могла кукуха съехать 1
Медведев сообщил, при каком условии возобновится РПЛ
Агент Лепсая - о кризисе в РПЛ: хуже всех будет "Спартаку". "Зениту" - легче 3
В ЦСКА не обсуждали вопрос снижения заработных плат игроков 3
Все итальянские клубы согласились на понижение заработной платы 1
Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса 2
Геркус - о словах скаута "Лестера": это случайно не бывший агент Ракицкого?
Широков: Ткаченко достаточно ловко манипулирует Уткиным, а тот выпускает контент. Возможно, Дзюбе это не понравилось 1
Александр Кержаков назвал топ-4 нападающих нашего чемпионата
Несколько клубов Серии А претендуют на трансфер Яна Вертонгена
"Обнулился!" Комбаров подстригся налысо и передал эстафету другим футболистам (фото) 2
Неймар признался, что сомневался в себе последние два сезона
Источник: РФС не намерен уменьшать зарплату тренерам сборных России 1
Скаут "Лестера": мы ни то что не делали предложение по Кверквелии, мы его кандидатуру даже не рассматривали 1
Источник: ФИФА бессрочно продлит текущий сезон
Осорио: почему на календаре апрель, а за окном снег?
Все новости