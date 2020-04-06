Колосков предположил, что День Победы будет отпразднован как положено, несмотря на коронавирус

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что празднование дня Победы в этом году пройдёт без ограничений, несмотря на пандемию коронавируса.
Фото: ТАСС
"Сейчас очень трудно делать какие-либо прогнозы о том, состоится ли парад Победы. Никто не будет жертвовать здоровьем людей. Насколько я знаю из СМИ, репетиции идут, танки Т-34 приготовили, тренировки продолжаются, личный состав готов к параду. Я по-прежнему считаю, что есть большая вероятность того, что День Победы будет отпразднован как положено.

Сейчас многое зависит от осознания граждан. Мы с семьёй относимся к самоизоляции с полной ответственностью, не только из-за предстоящего праздника, хотя для нас это не формальный повод. Мой отец воевал, деды воевали, я сам жил в послевоенное время. Если все будут так же ответственно относиться, парад Победы состоится 9 мая, правительство делает для этого всё", — цитирует Колоскова "Чемпионат".

Напомним, что в настоящее время матчи чемпионата России приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Все ведущие европейские первенства также находятся на паузе из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая заражения вирусом COVID-19. 47 человек погибло, 406 - выздоровело. Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.

Общее число зараженных в мире превысило 1 292 000 человек. Более 70 000 человек погибло.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: РФС Колосков Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Metaratings: "Локомотив" выслал игрокам вариант снижения зарплаты на 40% в апреле и мае
Евсеев рассказал, что скучает по Уфе и "Уфе"
РПЛ будет кормить московских врачей во время коронавируса
Команда Смолова "перебила" команду Зинченко в Counter-Strike
Титов - о сезоне в РПЛ: однозначно надо доигрывать, пусть даже летом
Оздоев усомнился в режиме самоизоляции в Санкт-Петербурге 6
Кабелла поучаствовал в челлендже от Роналду (видео)
Руководство "Локомотива" пошло на снижение заработных плат
Источник: большинство футболистов "Крыльев" пошли на 40-процентное снижение зарплаты в апреле и мае
Арустамян: футбол точно не будет таким, как раньше
Колосков предположил, что День Победы будет отпразднован как положено, несмотря на коронавирус 2
РПЛ будет доставлять питание врачам двух московских больниц, куда поступают инфицированные коронавирусом
Президент УЕФА Чеферин: уверен, что лиги доиграют. Если нет, то уместно объявить чемпионов
"Удивляет готовность некоторых людей играть со мной в слова". Уткин - о Дзюбе и Канделаки 5
Червиченко: в Виго у Смолова могла кукуха съехать 1
Медведев сообщил, при каком условии возобновится РПЛ
Агент Лепсая - о кризисе в РПЛ: хуже всех будет "Спартаку". "Зениту" - легче 3
В ЦСКА не обсуждали вопрос снижения заработных плат игроков 3
Все итальянские клубы согласились на понижение заработной платы 1
Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса 2
Геркус - о словах скаута "Лестера": это случайно не бывший агент Ракицкого?
Широков: Ткаченко достаточно ловко манипулирует Уткиным, а тот выпускает контент. Возможно, Дзюбе это не понравилось 1
Александр Кержаков назвал топ-4 нападающих нашего чемпионата
Несколько клубов Серии А претендуют на трансфер Яна Вертонгена
"Обнулился!" Комбаров подстригся налысо и передал эстафету другим футболистам (фото) 2
Неймар признался, что сомневался в себе последние два сезона
Источник: РФС не намерен уменьшать зарплату тренерам сборных России 1
Скаут "Лестера": мы ни то что не делали предложение по Кверквелии, мы его кандидатуру даже не рассматривали 1
Источник: ФИФА бессрочно продлит текущий сезон
Осорио: почему на календаре апрель, а за окном снег?
Все новости