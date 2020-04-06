Колосков предположил, что День Победы будет отпразднован как положено, несмотря на коронавирус

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что празднование дня Победы в этом году пройдёт без ограничений, несмотря на пандемию коронавируса.

Фото: ТАСС