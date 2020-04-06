"Сейчас очень трудно делать какие-либо прогнозы о том, состоится ли парад Победы. Никто не будет жертвовать здоровьем людей. Насколько я знаю из СМИ, репетиции идут, танки Т-34 приготовили, тренировки продолжаются, личный состав готов к параду. Я по-прежнему считаю, что есть большая вероятность того, что День Победы будет отпразднован как положено.
Сейчас многое зависит от осознания граждан. Мы с семьёй относимся к самоизоляции с полной ответственностью, не только из-за предстоящего праздника, хотя для нас это не формальный повод. Мой отец воевал, деды воевали, я сам жил в послевоенное время. Если все будут так же ответственно относиться, парад Победы состоится 9 мая, правительство делает для этого всё", — цитирует Колоскова "Чемпионат".
Напомним, что в настоящее время матчи чемпионата России приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Все ведущие европейские первенства также находятся на паузе из-за пандемии коронавируса.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая заражения вирусом COVID-19. 47 человек погибло, 406 - выздоровело. Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.
Общее число зараженных в мире превысило 1 292 000 человек. Более 70 000 человек погибло.
Колосков предположил, что День Победы будет отпразднован как положено, несмотря на коронавирус
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что празднование дня Победы в этом году пройдёт без ограничений, несмотря на пандемию коронавируса.
Фото: ТАСС
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