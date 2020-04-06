"Как бы высокопарно это ни звучало, мы действительно можем потерять футбол в том виде, к которому мы привыкли. Пандемия — это огромный вызов для человечества и в частности для футбола. Надеюсь, что он сохранится. Но таким, как раньше, он точно уже не будет. Изменятся контракты, трансферы, упадут суммы. И все же я надеюсь, что любовь к футболу останется такой же.
Футбол должен вернуться одним из первых после того, как мир победит. Он дает людям энтузиазм, желание и даже жизнь. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо", — цитирует Арустамяна GQ Russia.
Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственный турнир в Европе, который продолжается, несмотря на коронавирус - чемпионат Белоруссии по футболу.
Сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая. В России выявлено 6 343 случая заражения вирусом COVID-19. 47 человек погибло.
Общее число зараженных короавирусом в мире превысило 1 292 000 человек. Более 70 000 человек погибло от COVID-19.
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Арустамян: футбол точно не будет таким, как раньше
Футбольный комментатор Нобель Арустамян порассуждал, как пандемия коронавируса повлияет на мировой футбол.
Фото: Sportbox
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