Однозначно надо доигрывать, пусть даже летом. Осталось всего 8 туров провести. Да, есть еще Кубок, его матчи можно в случае чего быстро провести на нейтральных полях — в Нижнем, Саранске. И закрыть вопрос за неделю: двенадцати командам нужно выйти на поле по 8 раз, четырем с учетом Кубка по 9, и двум, финалистам, по 10. Уложимся в полтора месяца, - цитирует Титова "СЭ".
43-летний Титов выступал за "Спартак" с 1992 по 2008 год, выиграв шесть чемпионств страны.
Напомним, чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. На территории Российской Федерации зафиксировано 6343 случая заражения, 406 выздоровело, 47 - умерло.
Титов - о сезоне в РПЛ: однозначно надо доигрывать, пусть даже летом
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов считает, что чемпионат России нужно продолжить
Фото: ФК "Спартак"
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