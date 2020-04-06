РПЛ будет кормить московских врачей во время коронавируса

Российская Премьер-лига поможет московским врачам с едой во время карантина.

Фото: РПЛ

Об этом сообщает сайт лиги.



РПЛ будет ежедневно обеспечивать обедами и ужинами медицинский персонал в Коммунарке и Челюстно-лицевого госпиталя ветеранов войн, который во время пандемии коронавируса принимает больных этим заболеванием. Ланч-боксы для врачей будут готовить два ресторана сербской кухни.



- Я уверен, что нашему примеру последуют другие спортивные организации и окажут необходимую адресную поддержку. Только вместе мы сможем преодолеть эти трудности, - рассказал президент лиги Сергей Прядкин.



В России на сегодняшний зафиксировано свыше 6000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.