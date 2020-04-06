- Я уже играл против Роналду несколько раз, но он никогда не побеждал меня в воздухе, — написал Бруну Алвеш в Instagram. — Он может быть быстрее и лучше технически, но в воздухе — сомневаюсь, - написал Алвеш в инстаграме.
38-летний Алвеш выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год, выиграв два чемпионата России и Суперкубок страны.
Вместе с Роналду Алвеш в составе сборной Португалии выиграл Евро-2016.
Экс-защитник "Зенита": Роналду никогда не побеждал меня в воздухе
Защитник "Пармы" Бруну Алвеш сравнил себя с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
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