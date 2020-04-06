- Не думаю, что футболисты легче чувствуют себя в уединении. Вторые половинки игроков, да и они сами понимают, как иногда тяжело находиться в одном месте, никуда не перемещаясь. Все-таки на сборах постоянно происходят какие-то действия: тренировки, общение с людьми.
Сейчас же никаких плюсов нет. Наверное, через некоторое время мы увидим много разводов, ругани и всего остального. Футболисты привыкли к активному спорту, а в квартирах и домах не так легко всем этим заниматься, — сказал Березуцкий в эфире "России 24".
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. На данный момент ситуация в Поднебесной стабилизируется, чего нельзя сказать о странах Европы и США.
Также сообщалось, что на фоне самоизоляции в Китае за последние месяцы количество заявлений на развод побило рекорды.
На данный момент российская Премьер-лига, как и большинство европейских футбольных чемпионатов, на паузе из-за пандемии коронавируса. Сезон планируется возобновить не ранее 31 мая.
Василий Березуцкий о самоизоляции футболистов: наверное, мы увидим много разводов, ругани и всего остального
Заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал ситуацию с самоизоляцией, вызванной активным распространением коронавируса.
Фото: СЭ
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