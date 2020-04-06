Напомним, ранее игрок 6 лет защищал цвета московского ЦСКА.
- Это лишение прав? Не знаю, это у нас Набабкин такой фигнёй занимался. Друг другу скручивали, а потом кто-то домой так едет и не замечает. У Васина так скрутили. Если человек, конечно, знал, то он замечал, а если нет… От сотрудников ГИБДД не прилетало. У Набабкина всегда в одном месте детство играет, — приводит слова футболиста "Р-Спорт".
Ефремов выступал за армейцев с 2013 по 2019. Контракт полузащитника с ЦСКА истек в январе 2020 года. На правах свободного агента Ефремов перешел в клуб из Екатеринбурга в феврале и успел провести 2 матча.
На данный момент российская Премьер-лига, как и большинство европейских футбольных чемпионатов, на паузе из-за пандемии коронавируса. Сезон планируется возобновить не ранее 31 мая.
Ефремов: мы друг другу номера скручивали, а потом кто-то домой так едет и не замечает
Полузащитник "Урала" Дмитрий Ефремов прокомментировал фотографию, на которой он перевешивает автомобильный номер.
Фото: Football24
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