- Подготовиться к сезону можно за 20 дней, абсолютно легко. Мне кажется, чемпионат не будет доигран, и непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должны быть готовы и другие варианты. Они наверняка получают информацию из РФС. Но сейчас мы все не знаем, сколько это продлится.
Мне было бы обидно за команды ФНЛ, которые могут попасть в Премьер-лигу. Существует спортивный принцип, большая часть чемпионата была сыграна, надеюсь, мы сможем завершить его.
Насколько приемлемо доиграть чемпионат в закрытом режиме в одном месте?Наверное, это было бы неплохим решением в моем понимании. Понимаю, что футбол без зрителей — это другой вид спорта. Но доиграть без зрителей — это хотя бы вариант, – сказал Василий в эфире "России 24".
На данный момент российская Премьер-лига, как и большинство европейских футбольных чемпионатов, на паузе из-за пандемии коронавируса. Сезон планируется возобновить не ранее 31 мая.
Василий Березуцкий: мне кажется, чемпионат не будет доигран
Заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением, что сезон РПЛ 2019/20 доиграть не получится.
Фото: Sportbox
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