- Всю прошлую неделю просидел дома. Вышел два раза в магазин, который находится на первом этаже здания. Это был кошмар и ужас! Очень тяжело. Даже не думал, что будет настолько не по себе.
Набрал ли вес? Уверен, что нет. Сейчас выполняю каждый день самые простые упражнения: приседания, отжимания, работа на пресс, спину. Понятно, что будет очень тяжело снова вкатываться в сезон. Особенно, если игры начнутся без раскачки. Но об этом еще рано думать, сейчас главная задача — хотя бы не заплыть жиром, — цитирует нападающего Sportbox.
Напомним, текущий сезон российской Премьер-лиги ушел на паузу в связи с пандемией COVID-19. Чемпионат возобновится не раньше 31 мая.
Ранее стало известно, что Чеченская Республика закрыла границы на въезд и выезд. На данный момент в регионе зафиксировано 17 случаев заражения COVID-19, 1 человек умер.
В целом по России число заболевших 7 497. За последние сутки выявлено 1 154 новых случаев. Больше всего зараженных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Ильин о самоизоляции: главное - не заплыть жиром
Форвард грозненского "Ахмата" Владимир Ильин поделился мнением о самоизоляции, вызванной активным распространением коронавируса.
Фото: Советский Спорт
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