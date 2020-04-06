Об этом форвард сказал во время прямого эфира в Instagram с Тиной Канделаки.
- То есть представляете, побыть Дженнифер Энистон один день, и чтобы это был день без секса — это как-то несправедливо. Брэд Питт здесь очень кстати.
Короче говоря, Артем Дзюба, мне кажется, совершил первый каминг-аут в истории российского футбола. Если это и не каминг-аут, думаю, мы в праве считать Артема Дзюбу квиром после всего этого, — сказал Уткин в своем шоу "Футбольный клуб" на YouTube.
Напомним, конфликт между Уткиным и Дзюбой длится с ноября 2016 года. После игры "Зенита" и "Краснодара", в СМИ появилась информация, что в раздевалке у Дзюбы и вратаря Юрия Лодыгина случилась драка. Уткин прокомментировал ситуацию у себя в Twitter.
- Не могло быть никакой драки в "Зените", вы че. Чтоб Артем Дзюба – и подрался? Не верю! Тут, простите, яйца нужны, тут длинного языка мало, - написал блогер.
Новый виток конфликта случился после прямого эфира в инстаграме Тины Канделаки с Артемом Дзюбой 1 апреля, в котором нападающий выступил с критикой Уткина.
Уткин: Дзюба сделал первый каминг-аут в истории российского футбола
Блогер Василий Уткин прокомментировал желание нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы на день стать актрисой Дженнифер Энистон.
Фото: Чемпионат
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