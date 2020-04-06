- Имея возможность уехать в Англию, имея возможность остаться в "Зените" в качестве национального символа, Дзюба потребовал особенных условий. В истории с Кокориным Дзюба ни разу не поддержал Александра персонально. Дзюба захотел, чтобы в "Зените" у него не стало конкурентов.
О том, что Кокорин был в безумной форме, все об этом говорили. Парень просто позаботился, чтобы конкурентов у него в команде не было. Да, есть Азмун, но он не конкурент в сборной. Кокорин в "Сочи" — лучший футболист РПЛ месяца, но Черчесов все равно говорит, что будь сейчас сбор, Кокорина бы он не вызвал. А Кокорин в "Зените" произвел бы совершенно другое впечатление.
Тут нет никаких прямых доказательств, все дело в одном телефонном разговоре. Кокорин давно уже выступает в роли очень хорошего, беззащитного и совершенно без единой мысли человека. Так или иначе, Кокорина сплавили в "Сочи", чтобы он не отсвечивал в "Зените" и не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер один, — сказал Уткин в своем шоу "Футбольный клуб" на YouTube.
Напомним, конфликт между Уткиным и Дзюбой длится с ноября 2016 года. Новый виток конфликта случился после прямого эфира в инстаграме Тины Канделаки с Артемом Дзюбой 1 апреля, в котором нападающий выступил с критикой Уткина.
"Матч ТВ" продолжит проигрывать "Карусели". Канделаки провела яркий эфир с Дзюбой у себя в "Инстаграме", а не на канале
Уткин: Кокорина сплавили в "Сочи", чтобы он не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом
Блогер Василий Уткин уверен, что аренда Кокорина в "Сочи" не случилась бы без непосредственного вмешательства Дзюбы.
Фото: Чемпионат
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