Напомним, что российский футбол приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
- Кажется, мы все были к такой ситуации не готовы — чтобы вообще нельзя было выходить на улицу. Зато сейчас начинаем ценить то пространство, в котором жили прежде, даже если чем-то были в нем недовольны.
Сейчас просто прогуляться — уже потрясающе было бы. С другой стороны, классно, что теперь многие семьи друг друга познают. Дети родителей и наоборот. Раньше, мне кажется, не все так много внимания уделяли друг другу. Теперь на это есть время. И мне кажется — это круто, - приводит "Матч ТВ" слова Дзюбы.
В России на сегодняшний день около семи с половиной тысяч подтвержденных заболеваний. В мире - почти полтора миллиона.
Ранее стало известно, что "Зенит" запретил своим игрокам покидать Санкт-Петербург.
Дзюба: классно, что теперь многие семьи друг друга познают
Фото: Rusfootball.info
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