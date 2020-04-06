Напомним, что игрок перешел в чеченский клуб минувшей зимой. За три матча в составе "Ахмата" Ильину не удалось отличиться.
- Узнал недавно. Меня об этом предупредил массажист команды, который увидел, как я поцеловал жену. Сказал, что такое поведение на людях не приветствуется.
Наверное, как и у любого человека, у меня сформировался стереотип по поводу жизни в Чечне. Перед переходом поговорил по этому поводу с Годзюром, который играл в Грозном. Он сказал, что все, что говорят о Чечне, – неправда.
Сейчас понимаю, что он был прав. Очень комфортно себя чувствую в Грозном, - приводит слова футбола Sportbox.
"Ахмат" после 22-х туров идет на последней строчке.
РФС продлила паузу российского футбола до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.
Ильин: в Чечне не принято целовать свою жену на улице. Меня об этом предупредил массажист
Форвард "Ахмата" Владимир Ильин рассказал о традициях в Грозном.
Фото: ФК "Ахмат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!