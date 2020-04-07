Газизов: понижение зарплат в "Уфе" коснулось не только игроков, но и всего персонала

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что в клубе решили вопрос о снижении зарплат без лишнего шума.

Фото: ФК "Уфа"