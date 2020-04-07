- По зарплатам у нас все нормально. Мы без лишнего шума и гама все решили. Это касается не только всех игроков, но и тех, кто работает в клубе. На сколько процентов понизили, я говорить не буду, но это существенно для того, чтобы нам двигаться дальше, - цитирует Газизова ТАСС.
Ранее сообщалось, что игроки "Уфы" пошли на снижение зарплаты в 50%.
Такое решение клубы принимают в связи с приостановкой чемпионата России до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки в стране зафиксировано 1154 случая инфицирования, всего - 7497. 494 человека вылечились, 58 - умерло.
Газизов: понижение зарплат в "Уфе" коснулось не только игроков, но и всего персонала
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что в клубе решили вопрос о снижении зарплат без лишнего шума.
Фото: ФК "Уфа"
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