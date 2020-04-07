Слуцкий порекомендовал посмотреть документальный фильм про Тевеса

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий порекомендовал фильмы и сериалы на время карантина.

Вечер в компании Netflix или парочка российских сериалов - Леонид Слуцкий делится с нами подборкой на любой вкус ??



Уже успели посмотреть что-то из списка? ? pic.twitter.com/Mif9NV4Y08 — «Рубин» Казань (@fcrk) April 7, 2020

В список Слуцкого вошли:"Бумажный дом", "Сандерленд" до гроба", "Апач: жизнь Карлоса Тевеса", "Эпидемия", "Мылодрама".Напомним, 48-летний специалист возглавляет казанцев с декабря 2019 года. Под его руководством "Рубин" идёт на 14-м месте в турнирной таблице с 23 очками.Приостановка чемпионата России связана с распространением коронавируса в стране.