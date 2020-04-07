Об этом сообщают соцсети армейцев.
Россиянин с бразильскими корнями набрал в голосовании болельщиков 47% голосов. Второе место занял Игорь Акинфеев, у него 17% голосов фанатов. Замкнул тройку Арнор Сигурдссон (8%).
В нынешнем сезоне 29-летний Фернандес провёл 22 матча в Премьер-лиге, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Фернандес - лучший игрок ЦСКА в феврале и марте
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком клуба в марте и апреле.
Фото: "Чемпионат"
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