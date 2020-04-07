"Спартак" поздравил Селихова с днем рождения, опубликовав нарезку его сейвов (видео)

"Лучшие сейвы сегодняшнего именинника. Ждем тебя на поле, Саша", — говорит в поздравлении пресс-службы "Спартака". Сегодня Селихову исполнилось 26 лет.
Александр Селихов выступает за московский "Спартак" с января 2017-го года, перейдя из пермского "Амкара" за 3,5 миллионов евро.
В настоящее время Селихов восстанавливается от повреждения ахиллового сухожилия.
Действующий контракт российского голкипера рассчитан до лета 2021-го года.
Всего в составе "красно-белых" 26-летний голкипер провёл 37 матчей, пропустив 38 мячей и 14 матчей отстояв на ноль.