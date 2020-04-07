"Сейчас тяжелое время. Нам нужно перетерпеть". Байрамян - о коронавирусе

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал приостановку РПЛ из-за распространения коронавируса.
Фото: ФК "Ростов"
"Всем привет, друзья. Я сейчас нахожусь дома и то же самое советую вам. Находиться чаще дома и не выходить без необходимости. Сейчас тяжелое время. Нам нужно перетерпеть.

Очень не хватает вас, дорогие болельщики. Мне не хватает этих эмоций, игры, жизни, правда тяжело. Давайте все вместе поскорее преодолеем эти трудности. Надеюсь, скоро увидимся. Всем удачи", — цитирует Байрамяна пресс-служба "Ростова".

В нынешнем сезоне РПЛ на счету Хорена Байрамяна 4 гола и 4 результативных передачи в 20-ти матчах в составе ростовчан.

"Ростов" после 22-х туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 38 очков и на три балла отстают от зоны Лиги чемпионов.

В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.

В России на сегодняшний день выявлено 7 497 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 58 человек.


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Теги: Ростов Байрамян Коронавирус
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