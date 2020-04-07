"Спартак" на восьмом месте - это обидно и неприятно. Есть ощущение, что из-за всех скандалов, отставок тренеров и продажей игроков, клубу не хватает успешного менеджера или тренера, который мог бы всех сплотить. Но ситуацией глубоко я не владею.
В 2009 году я переехал в Москву, мне показалось логичным болеть за московскую команду, на которую можно сходить. Начал втягиваться. Кстати, Петросян болел за "Спартак", Каспаров тоже, так что между шахматами и "Спартаком" есть какая-то связь", — цитирует Карякина "Чемпионат".
После 22-х туров московский "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско, который возглавил команду в октябре прошлого года, сменив на этом посту Олега Кононова, набрали 28 очков.
Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что футболисты "красно-белых" пошли за 40%-ное снижение заработной платы в апреле, в связи с простоем в чемпионате. Такие же меры были приняты и в других клубах РПЛ, в том числе в лидирующем в таблице "Зените".
Шахматист Карякин: "Спартаку" не хватает успешного менеджера или тренера
Шахматист Сергея Карякин прокомментировал выступления московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости
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