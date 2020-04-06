Малафеев рассказал, как коронавирус повлиял на его бизнес

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, как распространение коронавируса повлияло на его бизнес.
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Как коронавирус сказался на нас и наших бизнесах ? С поступлением информации о новых действиях против коронавируса во всем мире, у меня сформировалось четкое мнение, что ситуация серьёзная и нужно готовиться к разным вариантам событий. ? Мы сразу приняли необходимые меры: ?Переехали и самоизолировались ?Разобрались с бизнесами ? По порядку. Переехали в загородный дом на все время карантина. Поначалу мы потихоньку завозили все необходимое для долгого проживания. Конечно, это выглядело немного маразматично, но лучше было подготовиться. Мы даже завели собачку Мальтипу и назвали Тедди, о который давно мечтали дети ? ? Но больше всего меня беспокоила ситуация вокруг бизнеса и направлений. ? ?? Нашу туристическую базу «Любогорье» пришлось закрыть по предписанию администрации Новгородской области. ? ?? Агентство Недвижимости М16 перевели полностью на удалённую работу. Все сотрудники работают из дома и, конечно, в таких условиях продуктивность падает, просмотров почти нет, сделки откладываются или отменяются. Застройщики, банки, нотариусы и Росреестр почти не функционируют. ? У застройщиков в теории можно провести сделку удаленно, но без регистрации ДДУ, если не используются деньги банка (ипотека), к нотариусу для проведения сделки почти невозможно записаться, МФЦ закрыты. Росреестр принимает документы на регистрацию только в электронном виде (через нотариус или банк) ? ? Я думаю: мне, конечно, ещё рано жаловаться ? Pестораторам и туроператорам, авиаперевозчикам, гостиничному бизнесу, фитнес-центрам и торговым комплексам куда хуже. Продолжение в карусели ? ? #BusinessMalafeev #BusinessM16 #бизнесм16

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"С поступлением информации о новых действиях против коронавируса во всем мире у меня сформировалось четкое мнение, что ситуация серьезная и нужно готовиться к разным вариантам событий. Мы сразу приняли необходимые меры: переехали и самоизолировались, разобрались с бизнесами.

Переехали в загородный дом на все время карантина. Поначалу мы потихоньку завозили все необходимое для долгого проживания. Конечно, это выглядело немного маразматично, но лучше было подготовиться. Мы даже завели собачку Мальтипу и назвали Тедди, о которой давно мечтали дети.

Я думаю: мне, конечно, еще рано жаловаться. Рестораторам и туроператорам, авиаперевозчикам, гостиничному бизнесу, фитнес-центрам и торговым комплексам куда хуже. Самое главное, чтобы простой бизнесов не затянулся. Я готов сейчас не получать прибыль. Но функционировать долгое время в убыток — это самоубийство", — сообщил Малафеев в своём аккаунте Instagram.

Напомним, что в настоящее время матчи чемпионата России по футболу приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.


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Теги: Малафеев Зенит Коронавирус
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