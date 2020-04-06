Малафеев рассказал, как коронавирус повлиял на его бизнес

"С поступлением информации о новых действиях против коронавируса во всем мире у меня сформировалось четкое мнение, что ситуация серьезная и нужно готовиться к разным вариантам событий. Мы сразу приняли необходимые меры: переехали и самоизолировались, разобрались с бизнесами.Переехали в загородный дом на все время карантина. Поначалу мы потихоньку завозили все необходимое для долгого проживания. Конечно, это выглядело немного маразматично, но лучше было подготовиться. Мы даже завели собачку Мальтипу и назвали Тедди, о которой давно мечтали дети.Я думаю: мне, конечно, еще рано жаловаться. Рестораторам и туроператорам, авиаперевозчикам, гостиничному бизнесу, фитнес-центрам и торговым комплексам куда хуже. Самое главное, чтобы простой бизнесов не затянулся. Я готов сейчас не получать прибыль. Но функционировать долгое время в убыток — это самоубийство", — сообщил Малафеев в своём аккаунте Instagram.Напомним, что в настоящее время матчи чемпионата России по футболу приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.