"К сокращению зарплаты отнесся с пониманием. Иногда нужно идти на уступки. Из-за сокращения какие-то планы немного меняются, но все нормально, мне хватает. Стараюсь думать о будущем, что-то в недвижимость вкладываю. Кто знает, что будет после карьеры.
У меня самого двоякая позиция по коронавирусу. С одной стороны, понимаю, что проблема существует, есть какой-то вирус. В Италии и Испании, например, действительно очень много зараженных. Но с другой стороны, не исключаю, что масштабы происходящего немного преувеличены. Ведь люди умирают и от других болезней", — цитирует Коновалова Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Игоря Коновалова один гол и одна результативная передача в 21-м матче за "Рубин". Действующий контракт 23-летнего полузащитника рассчитан до лета текущего года.
"Рубин" после 22-х туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в зоне стыковых матчей. Подопечные Леонида Слуцкого набрали 23 очка.
В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
В РФ на сегодняшний день выявлено 7 497 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 58 человек.
Коновалов - о коронавирусе: не исключаю, что масштабы преувеличены. Люди умирают и от других болезней
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов прокомментировал распространение коронавирусной инфекции.
Фото: ФК "Рубин"
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