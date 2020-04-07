"Ни для кого не секрет, что Слуцкий — очень позитивный человек, с ним можно обсудить любую тему, он со всеми шутит. Плюс у него побольше опыта, Шаронову его пока, наверное, не хватает. Но надеюсь, что Роман Сергеевич тоже станет хорошим тренером. Не могу сказать, что конкретно с ним не получилось. Начали мы хорошо, все думали, что дела пойдут в гору. Но потом что-то пошло на спад у нас, результат пропал.
На самом деле мне нравился подход Шаронова. Всегда можно почерпнуть что-то полезное. Да, у Слуцкого богатый опыт, интересно у него что-то узнавать новое. Но в принципе никаких проблем не испытывал и при Шаронове, и сейчас очень комфортно себя чувствую. Радует, что у нас все на позитиве", — цитирует Коновалова Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Игоря Коновалова один гол и одна результативная передача в 21-м матче за "Рубин". В июне у 23-летнего полузащитника заканчивается контракт с казанским клубом. Transfermarkt оценивает Коновалова в 3 миллиона евро.
Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин" в декабре прошлого года, сменив на этом посту Романа Шаронова. 48-летний специалист поставил свою подпись под пятилетним контрактом.
"Рубин" после 22-х туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, располагаясь в зоне стыковых матчей. Подопечные Леонида Слуцкого набрали 23 очка.
Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Коновалов: у Слуцкого богатый опыт, но у меня не было проблем с Шароновым
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов рассказал о совместной работе с главным тренером клуба Леонидом Слуцким.
Фото: ФК "Рубин"
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