Коновалов: у Слуцкого богатый опыт, но у меня не было проблем с Шароновым

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов рассказал о совместной работе с главным тренером клуба Леонидом Слуцким.
Фото: ФК "Рубин"
"Ни для кого не секрет, что Слуцкий — очень позитивный человек, с ним можно обсудить любую тему, он со всеми шутит. Плюс у него побольше опыта, Шаронову его пока, наверное, не хватает. Но надеюсь, что Роман Сергеевич тоже станет хорошим тренером. Не могу сказать, что конкретно с ним не получилось. Начали мы хорошо, все думали, что дела пойдут в гору. Но потом что-то пошло на спад у нас, результат пропал.

На самом деле мне нравился подход Шаронова. Всегда можно почерпнуть что-то полезное. Да, у Слуцкого богатый опыт, интересно у него что-то узнавать новое. Но в принципе никаких проблем не испытывал и при Шаронове, и сейчас очень комфортно себя чувствую. Радует, что у нас все на позитиве", — цитирует Коновалова Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету Игоря Коновалова один гол и одна результативная передача в 21-м матче за "Рубин". В июне у 23-летнего полузащитника заканчивается контракт с казанским клубом. Transfermarkt оценивает Коновалова в 3 миллиона евро.

Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин" в декабре прошлого года, сменив на этом посту Романа Шаронова. 48-летний специалист поставил свою подпись под пятилетним контрактом.

"Рубин" после 22-х туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, располагаясь в зоне стыковых матчей. Подопечные Леонида Слуцкого набрали 23 очка.

Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Коновалов Слуцкий Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент Лепсая: чемпионат можно доиграть в Краснодарском крае
Коновалов: у Слуцкого богатый опыт, но у меня не было проблем с Шароновым
Коновалов - о коронавирусе: не исключаю, что масштабы преувеличены. Люди умирают и от других болезней
Малафеев рассказал, как коронавирус повлиял на его бизнес
Шахматист Карякин: "Спартаку" не хватает успешного менеджера или тренера
"Сейчас тяжелое время. Нам нужно перетерпеть". Байрамян - о коронавирусе
Чемпионат Нидерландов могут возобновить 19-го июня
"Спартак" поздравил Селихова с днем рождения, опубликовав нарезку его сейвов (видео)
"Нужно разговаривать не так, как это делает Кикнадзе". Рабинер - о переговорах о снижении зарплат в "Локо"
ФИФА перенесёт сроки трансферных окон
Источник: Разница в пожеланиях Семака и предложении по новому контракту - 1 млн евро 7
Нани заявил, что Роналду - лучший игрок всех времен
"Дальнобойщик-лох". Слуцкий прокомментировал приезд Игнатьева в Ростов-на-Дону 4
Орлов считает, что бюджетные клубы РПЛ могут не выжить 1
Тодуа: РПЛ нужно доиграть. Это же футбол, трансляции, трибуны, болельщики, деньги
Егоров опроверг информацию о сокращении зарплат в ЦСКА на 60%
Смолов выполнил челлендж Роналду 1
Футболисты "Локомотива" не согласны с предложенным вариантом сокращения зарплат 1
Лескано: Прудников постоянно шутил, но хороших шуток было мало 1
ФИФА запросит у Минюста США информацию о подкупе чиновников организации для ЧМ-2018
Фернандес - лучший игрок ЦСКА в феврале и марте 3
В РПЛ рассматривают четыре варианта календаря. Матчи могут пройти 20 декабря 2
Смолов проведёт онлайн-тренировку
Агент Рыбуся: у меня была встреча с руководством турецкого клуба, но коронавирус сорвал мои планы
Слуцкий порекомендовал посмотреть документальный фильм про Тевеса
Рыбалка: Бердыев меня хотел видеть в "Рубине", но пришёл Билялетдинов и я уехал 2
Кержаков повторил обложку "Abbey Road" (фото) 1
Газизов: понижение зарплат в "Уфе" коснулось не только игроков, но и всего персонала
Корниленко: может, стоит пожертвовать нынешним сезоном и гладко войти в следующий? 3
Селюк - о Смолове: то мамочка Лопырева, которая старше на 10 лет, то Юмашева, которая младше на 13. Федя, заканчивай 6
Все новости