Агент Лепсая: чемпионат можно доиграть в Краснодарском крае

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал, как, по его мнению, можно закончить чемпионат России по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Фото: ТАСС