"Стало известно, что Италия планирует провести остаток чемпионата, проведя все игры в Риме и Лацио, собрав там всех футболистов. Они планируют играть при закрытых дверях, но показать матчи по телевидению. Это максимально правильное решение, поэтому, считаю, что РПЛ нужно сделать так же.
Таким регионом мог бы стать Краснодарский край. Есть отличная инфраструктура "Краснодара" и инфраструктура после Олимпиады. Есть академия, база, олимпийская деревня. Нужно провести матчи без зрителей, использовать огромное количество отелей, где могут разместиться футболисты. РПЛ и РФС нужно проработать этот вариант, чтобы максимально быстро завершить сезон", — цитирует Лепсая "Чемпионат".
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая по причине пандемии коронавируса. Во многих клубах РПЛ, в том числе в "Спартаке" и "Зените" футболисты пошли на понижение заработной платы в связи с вынужденным перерывом.
Все ведущие европейские чемпионаты также приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Единственный турнир, в котором продолжают играть - чемпионат Белоруссии.
На сегодняшний день в Российской Федерации выявлено 7 497 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 58 человек.
По актуальным данным общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 380 000 человек. Более 78 000 человек погибло.
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Агент Лепсая: чемпионат можно доиграть в Краснодарском крае
Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал, как, по его мнению, можно закончить чемпионат России по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса.
Фото: ТАСС
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