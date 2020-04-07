Ранее появилась информация, что "Уфа" согласовала с игроками снижение выплат. Об этом сообщил генеральный директор Шамиль Газизов. Как выяснилось позже, к этому моменту поддержали такое решение только два игрока — Александр Беленов и Данил Круговой. Информацию приводит Sport24.
Ранее Шамиль Газизов утверждал, что вопрос сокращения зарплат был согласован со всеми футболистами. Более того, по информации источника, руководство "Уфы" предложило игрокам сокращение выплат на 65%, а не на 50%, как говорилось ранее.
Источник: на сокращение зарплаты в "Уфе" согласились только Круговой и Беленов
Всего два футболиста уфимского клуба согласились на сокращение своей зарплаты в связи с паузой в чемпионате России.
Фото: UTV
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