- Неплохая идея. Почему нет? Тем более, вся инфраструктура с чемпионата мира там осталась. Да можно все команды заселить на базу "Краснодара". Думаю, Сергей Николаевич не будет против. Сколько там полей, - цитирует Орещука "Спорт день за днём".
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая. Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. За последние сутки в России выявили 1175 случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории Российской Федерации 8672 случая заражения. 570 человек вылечились, 63 - умерло.
Орещук считает неплохой идею доиграть сезон на базе "Краснодара"
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал идею закончить чемпионат России на базе "Краснодара".
Фото: ФК "Динамо"
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