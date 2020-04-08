- Приход Слуцкого стал для меня новым началом. Я хорошо отыграл три весенних матчах. Мне удалось показать свой уровень, и теперь я и дальше рассчитываю играть в основе "Рубина". Конечно, определяющую роль будет играть здоровье.
Слуцкий — опытный наставник, поработавший в Европе и хорошо разговаривающий на английском языке. Мне он нравится как тренер. Слуцкий — лидер и приятный человек.
Слуцкий не стесняется предлагать подобные смешные вещи, а еще на зимних сборах ему пришлось петь, ведь он тоже был новичком. Он исполнил несколько русских песен, это был большой успех. Мне петь не довелось, ведь я пришел в "Рубин" летом, а тогда этой традиции еще не было, - цитирует футболиста в Afonbladet.
24-летний Старфельт выступает за "Рубин" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне швед провёл три матча за казанскую команду во всех турнирах.
Футболист покинул Россию и вернулся в Швецию, по пути забрав нападающего "Спартака" Джордана Ларссона.
48-летний Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. Ранее он тренировал голландский "Витесс", английский "Халл", ЦСКА, сборную России, "Крылья Советов" и "Москву".
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса в мире. За минувшие сутки в стране зафиксировано 1175 случаев заболевания. Всего - 8672.
Старфельт: приход Слуцкого стал для меня новым началом. Он - лидер и приятный человек
Защитник казанского "Рубина" Карл Старфельт прокомментировал совместную работу с наставником Леонидом Слуцким.
Фото: ФК "Рубин"
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