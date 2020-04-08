Габулов: четкая дата, до которой спортивных мероприятий в России не будет, — 31 мая. От неё можно отталкиваться

Бывший вратарь Владимир Габулов предположил возможную дату возобновления РПЛ.
Источник: getty images
- Я контактирую в том числе с РФС, периодически созваниваемся с генеральным секретарём Александром Алаевым. Сейчас у нас по крайней мере есть четкая дата, до которой спортивных мероприятий в России не будет, — 31 мая. От неё можно отталкиваться, строить график подготовки футболистов. Это лучше, чем все промежуточные сроки, которые назывались до этого, - цитирует Габулова RT.

36-летний Габулов ныне председатель совета директоров ФК "Олимп". За годы карьеры он выступал "Динамо", "Аланию", ЦСКА, "Кубань", "Амкар", "Анжи", тульский "Арсенал" и бельгийский "Брюгге".

Напомним, чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. За минувшие сутки в стране зафиксировано 1175 случаев заболевания. Всего - 8672.


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Теги: Габулов Коронавирус
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