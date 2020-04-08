Президент России Владимир Путин сообщил, что с апреля по июнь врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, будут полагаться ежемесячные надбавки. Врачи будут получать дополнительно 80 тысяч рублей, мед.работники среднего звена и врачи скорой помощи будут получать по 50 тысяч рублей, младший персонал, медсестры, фельдшеры и водители - по 25 тысяч рублей.
- Когда услышал про надбавки врачам, то подумал: "В такой богатейшей стране с миллиардерами, что это за мизерные цифры?" Не забывайте, что, условно, 25 тысяч еще месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара — совсем другой, - цитирует Мостового "Чемпионат".
За последние сутки в России выявили 1175 случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории Российской Федерации 8672 случая заражения. 570 человек вылечились, 63 - умерло.
Мостовой назвал "мизерными" надбавки Путина врачам
Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал введение ежемесячных выплат врачам, работающих с больными Covid-19.
Фото: "Чемпионат"
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