Смолов - о возвращении в Россию: "Сельта" разрешила, Ла Лига - нет

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов раскрыл детали возвращения в Россию во время карантина.
Фото: ФК "Сельта"
Напомним, футболист на днях вернулся в Москву из испанского Виго.

- Непонятно до какого числа пауза в чемпионате. Официально не объявили. Я 2,5 недели отпрашивался, чтобы улететь. Каждые 2-3 дня просил, чтобы отпустили. Какая разница, где мне сидеть? Там не было где тренироваться даже. "Сельта" в итоге разрешила и отпустила. Я бы без разрешения не улетел, - рассказал футболист в беседе с Александром Кержаковым.

Ранее Смолов заверял, что ждёт в России не самую лучшую ситуацию с коронавирусом. В скандальной ситуации с перелётом игрока вмешалась компания, представляющая его. В ней заверили, что перелёт был согласован с клубом.


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Теги: Сельта Локомотив Смолов Коронавирус
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