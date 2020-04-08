- Проценты я нигде не называл и называть не буду. Все нормально у нас. Мы обо всем договорились. Точка. Если возникнут проблемы, мы их решим. У меня ни с кем проблем из 200 работников клуба нет. Повторю, ни с кем! Это реально фэйк!
Я хочу разобраться, кто запустил эту информацию. Зачем раскачивать лодку?, - цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что в "Уфе" клуб отправил игрокам письма, где было сказано, что зарплата у футболистов снижается на 70%. По информации, многие игроки обратились в FIFPro.
Газизов - о снижении зарплат на 70%: это реально фейк. У меня ни с кем проблем из 200 работников клуба нет
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию об одностороннем снижении зарплаты в клубе.
Фото: ФК "Уфа"
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