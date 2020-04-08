"Было прикольно поиграть в Самой быстрой лиге. Поздравляю Кутателадзе с чемпионством. Молодые чаще играют в приставку, у них в целом есть преимущество. Но было интересно поиграть, посоревноваться.
Надеюсь, скоро мы вернемся на футбольные поля. Все-таки я не киберспортсмен – хочется уже играть вживую", — цитирует Дзюбу Sports.ru.
Сегодня Артём Дзюба, представляя "Зенит", уступил в двухматчевом Суперфинале Николозу Кутателадзе с общим счётом 5:3. Подробнее об игре вы можете прочитать здесь.
В текущем сезоне РПЛ на счету Артёма Дзюбы 13 голов и 10 результативных передач в 21-м матче за "Зенит".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 22-х туров. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара" на 9 очков.
В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
"Все-таки я не киберспортсмен". Дзюба - о поражении в финале кибертурнира от "Спартака"
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал своё поражение в финале кибертурнира по PES 2020 от представителя московского "Спартака" Николоза Кутателадзе.
Фото: Reuters
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