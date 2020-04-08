Кокорин вышел на прогулку с противовирусным бейджем (фото)

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин прогулялся на улице во время карантина с противовирусным бейджем.
Фото: Instagram Александра Кокорина
Александр Кокорин опубликовал в своём аккаунте Instagram снимок, на котором он выгуливает свою собаку. При этом на футболисте надет противовирусный бейдж.

Напомним, что в настоящее время Кокорин находится в Санкт-Петербурге, где продолжает индивидуальные тренировки.

Во второй части сезона Александр Кокорин выступает "Сочи" на правах аренды из "Зенита". Летом у футболиста заканчивается контракт с "сине-бело-голубыми".

Сообщалось, что сочинцы хотят сохранить футболиста в клубе. В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее в СМИ появилась информация о предварительной договоренности Кокорина и "Локомотива" о 3-летнем контракте.


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Теги: Кокорин Сочи Зенит
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