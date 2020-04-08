- Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает, – приводит слова Павлюченко "Чемпионат".
Напомним, конфликт между Уткиным и Дзюбой длится с ноября 2016 года. Новый виток случился после прямого эфира в инстаграме Тины Канделаки с Артемом Дзюбой 1 апреля, в котором нападающий выступил с критикой блогера.
За апрель Василий Уткин уже неоднократно высказался в сторону нападающего сборной России. Также блогер выложил видео, в котором послал Дзюбу.
Павлюченко: Дзюба не может молчать ни минуты, наверное, даже сам с собой разговаривает
Экс-форвард московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о конфликте нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и блогера Василия Уткина.
Фото: Известия
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