- Надо прежде всего исходить из объективности. А объективность состоит в том, что сезон, конечно же, надо доиграть. Только тогда мы сможем сказать, кто чемпион, кто призёры. Если ситуация затянется, могут даже возникнуть предложения рассмотреть итоги турнира по сегодняшнему положению команд в таблице.
Я думаю, что "весна-осень" было бы хорошо и правильно. А вот искать компромисс в расширении Премьер-Лиги было бы неправильным шагом, – цитирует специалиста Bobsoccer.
Анатолий Бышовец тренировал сборную России в 1998 году. Также в своем послужном списке специалист имеет "Зенит", "Локомотив", донецкий "Шахтер" и ряд других клубов. Всего тренерская карьера Бышовца насчитывает 27 лет - с 1982 по 2009.
Напомним, текущий сезон российской Премьер-лиги ушел на паузу в связи с пандемией COVID-19. Чемпионат возобновится не раньше 31 мая.
По статистике на 9 апреля, в России зарегистрировано 10131 случаев заболевания (1459 за последние сутки). 698 человек выздоровело, умерло 76.
Бышовец: "весна-осень" - было бы хорошо, а расширение РПЛ - неправильный шаг
Заслуженный тренер СССР, экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился о перспективах РПЛ после возобновления сезона.
Фото: Sportbox
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