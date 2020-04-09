- Стопроцентной гарантии, что эти бейджи помогут, никто не давал. Никем не доказано, что диоксид хлора защитит тебя от вируса. Вирус – это как радиация, его не слышно и не видно. По мне, так это пустая трата средств. Ладно ещё молодые, но если ты человек старшего возраста, то не стоит заниматься такими художествами, - приводит слова Василькова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне в составе "Сочи" Кокорин принял участие в 4-х матчах РПЛ и забил 3 гола. Форвард был признан лучшим игроком лиги в марте.
Контракт нападающего с "Зенитом" истекает летом этого года.
Напомним, текущий сезон российской Премьер-лиги ушел на паузу в связи с пандемией COVID-19. Чемпионат возобновится не раньше 31 мая.
Бывший врач "Спартака" об антивирусном бейдже Кокорина: это пустая трата средств
Юрий Васильков, ранее работавший в медицинском штабе московского "Спартака", прокомментировал фотографию нападающего "Сочи" Александра Кокорина, на которой футболист носит антивирусный бейдж.
Фото: инстаграм Кокорина
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