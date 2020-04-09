- Если честно, даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты. Думаю, большинство футболистов тоже поняли, какая сейчас ситуация не только в клубе, но и в мире вообще.
Клуб оказался в сложной экономической ситуации. Почему бы не пойти ему навстречу? Нужно понимать, что ситуация сейчас чрезвычайная, - приводит слова Божовича Sport24.
Ранее сообщалось, что из-за паузы в чемпионате игроки и тренеры самарского клуба будут получать на 40% меньше, однако четыре футболиста "Крыльев" не согласились на снижение заработной платы.
В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
По статистике на 9 апреля, в России зарегистрировано 10131 случаев заболевания (1459 за последние сутки). 698 человек выздоровело, умерло 76.
Божович о сокращении своей зарплаты: даже не раздумывал
Наставник самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал снижение своей зарплаты из-за паузы в чемпионате России.
Фото: ТАСС
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