Об этом сообщает Sport24.
Как стало известно источники, в Самаре остались защитник Мехди Зеффан и полузащитник Сафаа Хади. Оба пополнили состав клуба в зимнее трансферное окно.
Чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Два легионера "Крыльев" остались в Самаре на время приостановки РПЛ
На время паузы чемпионата России два иностранных футболиста "Крыльев Советов" остались в Самаре.
Фото: "Крылья Советов"
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