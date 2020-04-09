Источник: "Локомотив" и "Краснодар" сделали предложение по нападающему Нсаме

Нападающий "Янг Бойз" Жан-Пьер Нсаме попал в сферу интересов " Локомотива " и "Краснодара".

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Об этом сообщает журналист Eurosport Ману Лоньон.



По сведениям источника, российские клубы уже сделали предложение по покупке 26-летнего камерунца. Швейцарцы хотят получить за трансфер футболиста 15 млн евро.



В нынешнем сезоне Нсаме забил 18 голов в 21 матче Швейцарской лиги.