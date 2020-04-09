Об этом сообщает журналист Eurosport Ману Лоньон.
По сведениям источника, российские клубы уже сделали предложение по покупке 26-летнего камерунца. Швейцарцы хотят получить за трансфер футболиста 15 млн евро.
В нынешнем сезоне Нсаме забил 18 голов в 21 матче Швейцарской лиги.
Источник: "Локомотив" и "Краснодар" сделали предложение по нападающему Нсаме
Нападающий "Янг Бойз" Жан-Пьер Нсаме попал в сферу интересов "Локомотива" и "Краснодара".
Фото: Getty Images
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