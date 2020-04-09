Источник: ЦСКА интересуется полузащитником обанкротившейся "Жилины"

Полузащитник "Жилины" Ян Бернат попал в сферу интересов ЦСКА

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Об этом сообщает telegram-канал "Ловите Инсайд".



"Жилина" стала одним из первых профессиональных клубов, который объявил себя банкротом из-за пандемии коронавируса. Пока не известно, какое будущее ждёт футболистов из словацкого клуба.



19-летний Бернат оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро.