Об этом сообщает telegram-канал "Ловите Инсайд".
"Жилина" стала одним из первых профессиональных клубов, который объявил себя банкротом из-за пандемии коронавируса. Пока не известно, какое будущее ждёт футболистов из словацкого клуба.
19-летний Бернат оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро.
Источник: ЦСКА интересуется полузащитником обанкротившейся "Жилины"
Полузащитник "Жилины" Ян Бернат попал в сферу интересов ЦСКА.
Фото: Getty Images
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